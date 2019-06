Fin de déviation pour la Route du Littoral

1. jean claude le 30/06/2019 08:48



Nous sommes habitues malheureusement et n'oublions pas les accidents qui ne devraient pas etre si les distances etaient respectées et si les consignes etaient de les faire resptecter



chaque chose en son temps



deja on commence a faire respecter les depots sauvages et un jour il faudra respecter les distances ect ect