Fin de la grève aux urgences du CHOR

Le 02/07/2019

Une partie du personnel du centre hospitalier ouest réunion avait entamé une grève illimitée vendredi dernier. Celle-ci a pris fin aujourd’hui suite à la signature d’un protocole d’accord hier, entre la direction du CHOR et les syndicats Sud Santé et CFDT.



La direction de l’établissement de santé laisse savoir dans un communiqué, les équipes des services d’urgences ont l’assurance de recevoir rapidement un certain nombre de renforts humains, d’équipement et de réorganisations.



Les syndicats avaient appelé à la grève en solidarité avec le mouvement national de protestation, mais également pour exprimer des revendications spécifiques au centre hospitalier de l’ouest.



"Le mouvement est donc terminé au CHOR même si les équipes de l’établissement maintiennent leur solidarité avec leurs collègues qui restent en grève dans de nombreux hôpitaux français."