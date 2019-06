Fin de la vigilance fortes pluies à 17H

Le 26/06/2019 | Par N.P | Lu 352

Les pluies de l'après-midi ont été moins fortes que prévues, le caractère instable de ces dernières a été moins marqué, indique Météo France.



Bien que des pluies sont encore attendues en soirée et nuit prochaine sur les régions Nord, Est et Sud-Est, celles-ci ne justifient plus le maintien de la vigilance fortes pluies.



Cette vigilance fortes pluies s'arrête donc à 17h, ceci est le dernier bulletin de cet épisode.