Fin des inscriptions pour le Concours Cours & Balcons fleuris !

Le 29/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 43

Clap de fin pour les inscriptions à la 10ème édition du Concours Cours & Balcons Fleuris ! Elles ont démarré le 28 octobre dernier et s’achèvent aujourd’hui, vendredi 29 novembre 2019.Pour rappel, ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s’ils résident ou exercent en habitat collectif. Il se divise en trois catégories : les cours individuelles, les balcons et les professionnels.La catégorie professionnelle regroupe les candidatures des entreprises ou associations autres que celles spécialisées dans les espaces verts, le jardinage ou les pépinières. Le jury sera le seul apte à déterminer l’appartenance d’un candidat à une catégorie ou à une autre.La plus belle cour individuelle décrochera un bon d’achat d’une valeur de 150 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et un survol de la Réserve Naturelle de l’Etang en ULM. En seconde position, c’est un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. Enfin, pour la troisième plus belle cour, c’est un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune.À noter qu’un bon d’achat de 20 euros sera remis aux dix participants suivants ayant obtenu les meilleures notes.Pour la catégorie balcon : le premier prix est un bon d’achat d’une valeur de 150 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et un survol de la Réserve Naturelle de l’Etang en ULM. Pour le second prix, un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et enfin, un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune pour la troisième place.Pour la catégorie professionnelle : le premier prix est un bon d’achat d’une valeur de 100 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune. Pour le second prix, un bon d’achat d’une valeur de 75 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune et enfin un bon d’achat d’une valeur de 50 euros valable dans une jardinerie ou pépinière désignée par la Commune pour la troisième place. Un bon d’achat de 20 euros sera remis aux dix participants suivants ayant obtenu les meilleures notes.Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la mairie de Saint-Paul, en cliquant sur ce lien . L’annonce des résultats se fera à partir de ce lundi 28 janvier 2020 !Les premières visites ont déjà eu lieu. Du 5 au 20 novembre, les premiers jardins ont été visités. La seconde session, quant à elle, commencera le 3 décembre prochain.