Fin des travaux de dragage sur le port de Saint-Gilles les Bains

Le 10/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 84

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) prévoit la fin des travaux de reprofilage de la plage des Roches Noires et du dragage du port, côté Roches Noires, ce mercredi 11 septembre 2019.Les rues de la Poste et du port de Saint-Gilles-les-Bains seront fermées afin de permettre le repli des engins. Le stationnement sera interdit, du mercredi 11 septembre à 22 heures au jeudi 12 septembre à 9 heures. Le TCO appelle les usagers à respecter les consignes de stationnement.Dès le jeudi 12 septembre à 9 heures, la plage des Roches Noires sera rouverte au public. La baignade et les activités nautiques y seront de nouveau autorisés.