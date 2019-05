Fin des travaux de dragage sur le port de St-Gilles les bains

Les travaux du port de plaisance de Saint-Gilles les bains et de la plage des Roches Noires sont terminés ! Ils ont été effectués plus rapidement que prévu.



Conséquence, dès mercredi 29 mai à partir de 9h, la plage des Roches Noires sera de nouveau accessible à tous et la baignade et les activités nautiques autorisées (en fonction bien sûr des conditions météorologiques).



Les travaux entrepris ont permis de retirer le surplus de sable présent dans chenal du port qui empêchait la bonne navigation des bateaux. Ils ont aussi porté sur la reconstitution de la digue principale du port par déplacement de blocs rocheux.



FERMETURE PROVISOIRE DES RUES DE LA POSTE ET DU PORT



Afin de permettre le retrait des engins de travaux publics, nous vous informons que le stationnement sera provisoirement interdit du mardi 28 mai à partir de 20h au mercredi 29 mai à 9h00 dans les rues suivantes :

– Rue de la Poste

– Rue du Port



Nous vous remercions de respecter les consignes de stationnement.