Fin des vigilances sur l'île

Bien qu'elles commencent à s'espacer, elle provoquent tout de même localement de forts cumuls notamment dans les hauts.



A 12h locales, on relevait en 24 heures : 400 mm au Dimitile, 460 mm au Makes et 400 mm à Grand Coude.



La vigilance fortes pluies dans le Sud de La Réunion a été levée ce samedi à 16 heures.



Le vent de secteur Sud souffle encore fort sur le flanc Est du volcan, entre le Tremblet et Piton Sainte Rose ainsi que sur la côte Ouest. Cet après midi, le vent a tendance à faiblir, mais les rafales peuvent encore localement atteindre les 100 km/h sur ces régions.



La vigilance vents fortes a elle aussi été levée à 16 heures ce samedi.