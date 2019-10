Finale Elite Model Look Reunion Island : Gwenaëlle est la gagnante 2019

Le 05/10/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 73

C'est Gwenaëlle, 19 ans, 1m77 qui a remporté la finale Elite Model Look Reunion Island 2019 ce vendredi soir, a l'issue d'un show très enlevé. Elle s'envolera vers la finale internationale, au mois de novembre, dans une grande capitale européenne de la mode. Gwenaëlle tentera, à l'instar de Camille l'année dernière, de glaner un contrat avec la prestigieuse agence de mannequin.

C'est sur le roof top du magnifique bâtiment du groupe Cirano sur le Barachois que s'est tenue la finale Elite Model Look Reunion Island 2019. Gwenaëlle, 19 ans s'est qualifiée pour la finale internationale du prestigieux concours de mannequin qui se tiendra au mois de novembre à Paris.



Camille Volnay faisait également partie du show, elle qui a réussi l'année dernière, à 14 ans, à signer un contrat avec Elite.



Les 8 candidates, issues des castings réunionnais, ont pendant 30 minutes assuré un show endiablé, devant un parterre de partenaires et leurs parents. Iris Minier, la directrice internationale du scouting de l'agence avait fait le déplacement afin de rencontrer les candidates réunionnaises et de découvrir les talents de demain.



Retour en images sur le show