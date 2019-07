Finale de football Réunion/Maurice: La Réunion mène 1 à 0 à la mi-temps

Le 28/07/2019 | Par B.A | Lu 452

Le match de finale de football de ces jeux des îles ne manque pas de piment. Après avoir été largement dominés durant la première mi-temps et une absence de but, Jean-Michel Fontaine a marqué un but, sur un coup-franc de Juan Guichard, juste avant la fin de la première mi-temps, durant les arrêts de jeu.