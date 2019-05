Floride: Un avion rate la piste et atterrit dans l'eau

Le 05/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 781

Vendredi soir, alors qu'il avait 143 personnes à son bord, des personnels de la base militaire de Guantanamo à Cuba, accompagnés de leurs familles, le Boieng 747 de la compagnie Miami Air International a raté son atterrissage sur la piste de la base navale de Floride. L'avion a finalement fini sa course dans un fleuve.



Par chance, le cours d'eau n'était pas très profond. Cet accident n'a fait aucun blessé grave, les autorités parlent d'un 'miracle'. "21 personnes ont été conduites dans des hôpitaux locaux pour des blessures mineures", comme le révèlent nos confrères de BFM TV.



Près d'une centaine de pompiers et autres services de secours ont été mobilisés et plusieurs personnes ont pu être soignées directement sur place. Seuls certains animaux, qui étaient dans les soutes, n'ont pas encore pu être retrouvés.



Une enquête a tout de même été ouverte par les autorités fédérales de sécurité des transports.