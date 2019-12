Fond’Ker appelle les porteurs de projets à concourir

Le 08/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 187

Solidarité intergénérationnelle

Éducation, citoyenneté et inclusion sociale de la jeunesse

Santé, bien être

Économie circulaire et développement durable

le prix coup de ker, prix spécial du jury

Le prix du public obtenu par vote sur la page Facebook de la fondation.

La fondation des entreprises réunionnaises Fond’Ker a lancé son tout premier appel à projet le jeudi 5 décembre. Les porteurs de projets souhaitant se mobiliser dans cette phase d'action ont jusqu'au 31 janvier prochain pour concourir.Grâce au 72 membres fondateurs qui la compose, la fondation entend apporter sa contribution pour plus de cohésion sociale sur le territoire, en accompagnant les projets associatif, économique, sociétal, et solidaire dans le sens d’un renforcement du lien intergénérationnel. En effet les jeunes et les aînés sont au cœur des priorités d’actions.Aider les jeunes en décrochage, soutenir les ainés et les sortir de leur isolement, donner une chance aux plus fragiles, redonner un sens à la solidarité ou encore soutenir les talents et révéler les potentiels sont les cinq piliers d'intervention de la fondation. Fond'Ker contribue à la réussite des projets labellisés par une aide directe et un support en mécénat de compétences mobilisé à travers les ressources des entreprises membres fondatrices.L’ensemble des projets soutenus seront à la fin du processus de sélection, nominés pour concourir aux prix Fond’Ker qui primera 6 projets dans les catégories suivantes:Ces prix seront remis lors d'une cérémonie, organisée à la fin du 1er semestre 2020, afin de mettre en lumière les initiatives et les projets soutenus.