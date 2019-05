Fonds Européens: Sophie Sénac répond à Margie Sudre

Le 24/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 142

Ce vendredi 24 mai 2019, vous êtes intervenue dans une émission matinale de libre antenne radio pour parler des soi-disant bienfaits de l’Union européenne et en particulier des fonds européens. Vous avez évoqué les nombreux Réunionnais qui rappellent régulièrement qu’au global la France donne chaque année plus d’argent à l’Union européenne qu’elle n’en reçoit. Mais vous avez laissé entendre que cela devrait avoir peu d’importance pour les Réunionnais puisque La Réunion serait grande gagnante dans la transaction.



Selon vous, donc, peu importe que la France se fasse dépouiller de 40% de sa contribution dès lors que La Réunion en tire profit.



Cette posture, déjà insidieusement soutenue par certains politiciens et journalistes de notre île, est donc désormais reprise par une ex-députée du Parlement européen.



Madame SUDRE, vous rendez-vous compte que ce discours tend à briser la solidarité qui existe entre La Réunion et la France? Comprenez-vous que vos propos sont de nature à exacerber les sentiments régionalistes?



Comprenez-vous que notre contribution nette à hauteur de 17% du fonctionnent européen coûte en moyenne chaque année 8 milliards d’euros à la France. Et que RIEN ne vient compenser ces 8 milliards… Si vous n’éprouvez pas de solidarité envers l’asphyxie financière de la France, alors n’allez surtout pas nous donner des leçons de "solidarité européenne"!



Par "solidarité européenne", la France finance la République tchèque pour qu’elle puisse acheter le TGV chinois. Par "solidarité européenne", la France finance la Pologne pour qu’elle puisse acheter des avions F16 américains (au lieu de Rafales français). C’est encore la "solidarité européenne" qui fait que la Croatie reçoit 350 millions d’euros de l’Union européenne (dont 60 millions de la France) pour construire un pont dont elle va confier la construction à une entreprise de BTP… chinoise.