Football : Année blanche en L1, Dimitri Payet tacle Jean-Michel Aulas

Le 14/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 274

Suite à la décision de la Fédération Française de Football de suspendre les matchs de Ligue 1 suite à l'épidémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, avait proposé dans une interview au Monde que 'la meilleure solution serait de dire "c’est une saison blanche'".



Comme on peut l'imaginer, les joueurs de l'Olympique de Marseille, actuels seconds au classement et bien placés pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine, ne l'entendent pas de cette oreille.



Et c'est Dimitri Payet qui a réagi le premier en publiant un message cinglant sur son compte Twitter : "Mais il est sérieux celui là ?", le tout accompagnés de quelques hastags montrant qu'il avait bien compris que si l'OL avait été devant l'OM, jamais Jean-Michel Aulas n'aurait fait cette proposition...