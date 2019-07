Football: La Réunion étrille les Seychelles (4-0) et file en finale des Jeux des îles

Le 24/07/2019 | Par NP | Lu 802

Ils l'ont fait ! Opposés en demi-finales aux Seychellois, les footballeurs réunionnais se sont qualifiés haut la main cet après-midi pour leur 8e finale des Jeux des îles de l'océan Indien après leur succès 3-0. Les joueurs de Jean-Pierre Bade rencontreront en finale leur rivaux mauriciens, vainqueurs dans le même temps des Mahorais sur le score de 1 à 0, et tenteront de remporter un 5e sacre dans la compétition.



Une fois de plus, le rouleau-compresseur réunionnais n'a pas fait dans la demi-mesure pour le plus grand malheur des Dallons seychellois. Le Club R s'est vite remis de sa défaite en match de poules face aux Comores (0-1), grâce tout d'abord à un coup de tête du joueur de la JSSP Joe Damour à la 16e. Peu avant la mi-temps, c'est l'attaquant de la Tamponnaise Loïc Rivière qui creuse l'écart, suite à un magnifique corner rentrant (41e).



Au retour des vestiaires, les Réunionnais n'ont pas baissé de rythme, bien au contraire. Quelques secondes après l'entame de cette seconde période, c'est un autre attaquant tamponnais, Sylvain Philéas, qui profite du cafouillage devant les cages de Ian Ah Kon pour inscrire un troisième but (46e).



Le quatrième but des Bleus péï a été inscrit par Alexandre Loricourt, qui enterre définitivement les derniers espoirs seychellois en fusillant le gardien sychellois à bout portant (62e minute).