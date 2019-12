Football : La St-Pierroise se qualifie pour les 32e de finale de la Coupe de France

Le 08/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1486

Mais où va s'arrêter la Saint-Pierroise ? Opposés cet après-midi à l'ES Thaon, club de Nationale 3, lors du 8e tour de la Coupe de France, les joueurs de Christian Dafreville ont réalisé un nouvel exploit en sortant les Vosgiens sur tirs au but après avoir fait match nul 1 à 1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, après un match très serré.



Jouant à domicile sur le stade Michel Volnay, à Saint-Pierre, la Saint-Pierroise a ouvert le score avec un premier but à la 37e minute. L'ES Thaon a égalisé à la 90e minute.



C'est après des prolongations et des tirs au but que le verdict est tombé : la Saint-Pierroise bat l'ES Thaon et se qualifie pour les 32e de finale.



La série se poursuit donc pour les St-Pierrois, qui avaient sorti au tour précédent le Jura Sud Foot sur le score de 2-0.