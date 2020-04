Forains et professionnels de l’évènementiel tirent la sonnette d’alarme

Le 20/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 737

Avec l’annulation des différentes manifestations en raison de l’épidémie de Covid-19, le Groupement des Artisans Forains et Métiers de l'Événementiel de la Réunion (GAFMER) annonce une catastrophe économique et sociale pour ses adhérents. Il sollicite donc les autorités pour un plan de soutien de son secteur.



Depuis le début du confinement et jusqu’au mois de mai, toutes les manifestations publiques sont annulées. Le secteur, comme de nombreux autres, se voit donc privé de revenus. Une baisse d’activité réduite à 100% qui devrait durer jusqu’à ce que la crise sanitaire soit maîtrisée.



Face à l’impossibilité pour ces entreprises de réaliser le moindre chiffre d’affaires pour peut-être encore plusieurs mois, le GAFMER sollicite la Région, la préfecture et la CCIR afin de mettre en place un plan de sauvegarde de leurs activités. Le groupement souhaite également que des mesures économiques fortes d’accompagnement pour les acteurs directs du secteur, mais également pour les partenaires et prestataires.



Enfin, le GAFMER souhaite être intégré au Plan de continuité d’activité sectoriel Culture (PCAS) organisé par la cellule de crise économique de La Réunion et la Direction des Affaires Culturelles de LaRéunion. Le groupement assure pouvoir apporter plusieurs informations concernant la situation économique du réel du secteur et donner des pistes de réflexion pour la sauvegarde des activités.