Fort risque de formation d'une tempête tropicale au cours du week-end, aucune menace pour La Réunion

Le 28/02/2019 | Par A.D | Lu 785

Météo France fait le point sur les zones suspectes présentes actuellement dans la zone.



Selon le dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien), au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient fort à partir de Samedi au Sud-Est des Chagos. Les deux autres zones suspectes (au Nord de Madagascar et à l'Est d'Agalega) n'ont finalement pas rencontré de conditions favorables à une cyclogénèse.



La zone suspecte à l'Est de Diego-Garcia "commence à présenter des signes d'organisation", indique Météo France qui ajoute que "les conditions environnementales sont déjà assez bonnes globalement mais elles vont encore s'améliorer à partir de demain". "Cet environnement très favorable à tous niveau devrait conduire à la formation d'une tempête tropicale au cours du week-end. La trajectoire envisagée fait plonger assez rapidement ce système vers le Sud en le laissant donc à l'écart des terres habitées", est-il indiqué.