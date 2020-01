Fortes pluies : vigilance et conséquences

Le 21/01/2020 | Par Lise Hourdel | Lu 0

La vigilance fortes pluies est désormais levée. D'importantes averses se sont abattues sur l'île dans la nuit et ce mardi matin. Du fait de ces précipitations, la circulation a été compliquée, notamment dans l'Est et sur la Route du Littoral. Cette dernière est en effet basculée.

Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/fortes-plui...