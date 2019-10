Forum de l’emploi : une 2ème édition réussie à Sans Souci !

Le 28/10/2019

La 2ème édition de Sans Souci y bouge avec l’emploi a réuni près de 150 visiteurs. Au case de Sans Souci, demandeurs d’emploi, entreprises, recruteurs, agences d’emploi et organismes de formation ont tous répondu présent, avec près de 180 postes à pourvoir. De belles opportunités d’emplois pour l’ensemble des habitants de Sans Souci dans les secteurs de la logistique, de la vente, des métiers de bouche, de la maintenance automobile… Afin de favoriser l’emploi des jeunes, le groupe de proximité de Sans Souci (la SEMADER, le Pôle Emploi, le Conseil Départemental, l’AD2R, la M.I.O, le PLIE et la ville de Saint-Paul) s’est associé pour accompagner l’insertion professionnelle dans ce quartier.



Le projet de développement de Sans Souci passe aussi par une action à mener pour favoriser de l’activité et de l’emplois pour les habitants du quartier. C’est tout le sens du partenariat mis en place par l’ensemble des acteurs. « Une très bonne fréquentation pour cette 2ème édition, l’ensemble des habitants et les institutions ont tous joué le jeu. Nous remercions les partenaires qui se sont associés à cet événement pour accompagner l’insertion professionnelle dans le quartier de Sans Souci ! » partage Nadine de la SEMADER dans le cadre de la Dynamique Sociale et d’Insertion du quartier.



Une belle action de synergie entre les différents partenaires



« Je suis très satisfaite de cette édition, il y a une très belle synergie entre les différents partenaires, c’est notre rôle à tous, acteurs de l’insertion, de pouvoir articuler notre offre de service pour proposer et faciliter le placement des demandeurs d’emploi dans l’entreprise. Pôle Emploi est ravi de ce partenariat avec le quartier de Sans Souci. » partage Valérie Reboulleau directrice du Pôle Emploi de Saint-Paul Savanna.



Une enseigne de restauration a également été présentée aux habitants du quartier de Sans Souci, non pas pour faire du recrutement direct mais pour susciter les vocations et recruter sur les appétences. « Même si les personnes ne sont pas qualifiées elles pourront être formées directement dans l’entreprise ». Josie de La Plaine Saint-Paul partage « Cette manifestation est une très bonne initiative pour nous habitants du quartier car toutes les personnes d’ici n’ont pas forcément la possibilité de se déplacer tous les jours. C’est l’emploi qui vient vers nous, dans un quartier assez reculé. Merci aux organisateurs pour cette initiative ! »



Les 150 demandeurs d’emploi ont pu également découvrir le dressing solidaire chapeauté par la Mission Locale proposant des vêtements à moindre coût « Il s’agit d’une vente de vêtements à 3 euros, l’idée étant de former des bénévoles de la Mission Locale dans l’animation, la vente et la gestion de la caisse et dans l’autre sens proposer des tenues qui peuvent se porter dans le cadre professionnel, lors d’entretien ou de stage. » partage Célia.



Une belle réussite pour cette 2ème édition de Sans Souci y bouge avec l’emploi.