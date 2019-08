Forum de la création d’entreprise et de l’insertion du jeudi 29 août 2019

Forte de ses deux dispositifs d’insertion professionnelle (PLIE et CitésLab), la CIVIS a souhaité dynamiser le processus d’accompagnement avec la mise en place ce jeudi 29 août 2019 du Forum de la Création d’Activité et de l’Insertion.



La CIVIS a ainsi l’ambition de réunir en un même lieu tous les acteurs du réseau afin de promouvoir l’esprit entreprenariale et l’emploi mais aussi d’apporter des solutions concrètes en matière d’amorçage de projets.



Cette manifestation d’une demi-journée est ouverte à l’ensemble des demandeurs d’emploi du territoire et porteurs d’idées ou de création d’activité. Plusieurs temps forts vont rythmer le forum :



1/ Une présentation des différentes structures de l’insertion et de l’accompagnement avec le témoignage des porteurs de projets dont un participant du PLIE. Il en sera de même pour la Mission Locale, la Mairie de Saint-Louis, la Technopôle, le Pôle Emploi et le Pôle Insertion.



2/ Des ateliers animés par les partenaires :



• Un atelier « les Chapeaux de Bono » mené par notre partenaire du CitésLab, qui permet d’amorcer des projets de création d’entreprise

• Un atelier avec les experts comptables sur « les aspects juridique, fiscal, social et comptable en termes de création d’entreprise »

• Un atelier sur la communication digitale



3/ Un café créateur pour rencontrer et échanger de manière conviviale avec les partenaires de la création d’activité (l’ADIE, Initiative Réunion Entreprendre, France Active, l’AD2R, La Chambre de Commerces, la Technopôle, la couveuse possible, le Pôle Emploi) ainsi que des partenaires bénévoles, associations et particuliers.



4/ Un pôle diagnostic/perspective avec l’intervention de la CRESS et de la Mairie de Saint-Pierre.



5/ Une mise en valeur des futurs créateurs d’entreprise dans différents secteurs d’activité. Ces créateurs témoigneront de leur savoir-faire et de leur parcours.



Avec ce forum, la CIVIS a voulu démontrer l’intérêt d’être accompagné dans ces démarches, de détecter, de sensibiliser et d’encourager le public dans la création d’activité.



Il s’agissait également de faire connaitre les dispositifs existants, de présenter les projets d’aménagement du territoire et ainsi encourager des porteurs de projet à s’installer dans ces zones de développement économique ou à proximité, dans une perspective d’évolution de leur activité.

Le dispositif CitésLab

Depuis novembre 2018, la CIVIS soutient les porteurs de projet et d’idées à travers le dispositif CitésLab, dont les missions principales sont la détection et la sensibilisation de porteurs de projet sur la création d’entreprise afin de proposer un accompagnement pour un public issu des quartiers prioritaires.

Ce dispositif national propose des entretiens individuels et des ateliers pour l’émergence de projet de création mais aussi une dynamique de réinsertion professionnelle pour ceux qui ne vont pas jusqu’au bout de la démarche.

Pour cela, le CitésLab s’appuie sur un réseau de partenaires, vers qui la cheffe de projet oriente ses bénéficiaires et inversement. Plusieurs ateliers sont alors proposés :

• Atelier «carte en main» : qui permettra de partager un temps d’expression et de découverte personnelle pour la création de sa propre activité

• Atelier «confiance en soi» : se connaître, se valoriser et se lancer dans un projet

• Atelier «les étapes de la création» : faire intervenir les partenaires pour faciliter la prise de contact

• Atelier «jeux m’exprime» : développer son idée de création d’entreprise

• Créer son entreprise pourquoi pas moi ? Pour comprendre l’environnement de l’entreprise, et les contraintes

CitésLab c’est un accompagnement individuel, collectif autour d’un projet de création d’activité, avec l’ensemble des partenaires de la création.

