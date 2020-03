Fouassin restera-t-il le chouchou des Salaziens ?

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Stéphane Fouassin (UDI)

2 700



63,42

Jasmin Moutoussamy (Progrès 974)

268



6,30

Jean-Leu Enilvent (SE)

1 289



30,28



Stéphane FouassinStéphane Fouassin (L'expérience au service des Salaziens), Eric Eclapier (Ensamb nou lé capab'), Giovanni Deletre (Salazie i ose)La commune de Salazie compte 7 400 habitants (chiffres 2016) et fait partie de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest). Maire du cirque depuis 1998 après le départ précipité d’Hilaire Maillot, Stéphane Fouassin (UDI) est bien parti pour rempiler pour un cinquième mandat, la faute à une opposition très dispersée.Pour rappel, lors du scrutin de 2014, le médecin avait été élu haut la main dès le premier tour, après avoir recueilli 63,42% des voix, devant ses adversaires Jean-Leu Enilvent (30,27%) et Jasmin Moutoussamy (6,29%).Inscrits: 5 783Votants: 4 388Blancs et nuls: 131Participation: 67,29%Exprimés: 4 257