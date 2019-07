Fraîcheur nocturne et soleil restent au programme

Le 03/07/2019

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

ce soir les températures chutent rapidement dans les hauts.

la nuit prochaine les entrées maritimes sont peu nombreuses sur l'Est avec quelques gouttes isolées possibles. Mais dans l'ensemble le ciel est peu nuageux à dégagé.

On attend des minimales absolues entre 3° et 5° au Maïdo/volcan , Bourg Murât et Cilaos alors que sur le littoral la fourchette variera entre 17° et 19°.

Jeudi matin

Jeudi après midi

le vent faible prend une composante Sud puis Sud-Est

La haute mer est praticable.

2019 JUILLET 03 18h20Photo satellite: 06h25: l'île intense capturée ce matin à 10h25 Terra(Modis). Magnifique ciel bleu. NASAle risque pluvieux est très faible même sur l'Est. Des nuages peu menaçants peuvent transiter dans le ciel de Sainte Rose et sur les pentes du volcan.Mais le soleil est souverain sur l'île.Le thermomètre opère sa remontée parfois lente notamment à moyenne altitude.les nuages développés sur les pentes et dans l'intérieur n'ont pas d'envergure dans une atmosphère toujours sèche.Les maximales attendues vont de 15° au Maïdo et au volcan à 27/28° à Grand Fond/Saint Gilles en passant par 25° sur le Chef-lieu et à Saint Pierre.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit sous la couette. A demain!Patrick Hoareau.