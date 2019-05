Franc succès de la célébration du tricentenaire du Chemin Pavé Bellemène

Le 14/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 153

Plus de 200 personnes se sont retrouvées au Chemin Pavé Bellemène ce dimanche 12 mai afin de célébrer le tricentenaire du chemin réhabilité par l’association Pavé-Bellemène. À cette occasion, le grand public, les agents de la ville et les élus à savoir, le Maire, Joseph Sinimalé, le président du Département, Cyrille Melchior, le premier adjoint délégué à la Culture, Yoland Velleyen, l’adjointe délégué au tourisme, Patricia Locame, le conseiller municipal dans le secteur de Bellemène, Patrick Dorla et le Maire de Fort Dauphin, Mamy Randiana, ont profité des animations et divers stands sur le site. Notons également la présence du Docteur Christian Benezis, président de la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports et de Catherine Paoli, présidente de l’OMS de Saint-Paul.Retour en images sur cette belle journée, commémorative et festive.