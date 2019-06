Franc succès pour la première édition de la Journée “Roller en musique”

Le 18/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 60

Une cinquantaine de patineurs, une quarantaine de rollers-hockeyeurs petits et grands, des accompagnateurs non patineurs mais qui ont apprécié ce moment passé en famille ou entre amis… Petits et grands, confirmés ou novices, ils étaient environ 90 à venir (re)découvrir les joies du patinage au gymnase du Guillaume ce samedi 15 juin.



Pour rappel, le gymnase était ouvert à tous pour du patinage libre en musique de 10h à 17h. À 17h, un tournoi mini-poussin des clubs de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Gilles de roller hockey sur une partie du terrain était organisé tandis que l’autre partie était laissée en patinage libre, toujours en musique. En fin de journée, le patinage libre a laissé place aux séniors loisirs (équipes de Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Gilles).



“Je suis vraiment satisfait de cette première édition qui a été organisée dans un délai assez court. C’était pour moi une très belle expérience et très prometteuse d’après les retours positifs des participants”, explique Jérôme Marquetout, organisateur de l’événement salue également la confiance du service des sports de la ville. “Ils ont su me faire confiance et laisser entrer les rollers dans un gymnase. Pour information, aucun gymnase à La Réunion n’acceptait de rollers sur un revêtements autre que du goudron, avant que la commune de Saint-Paul me laisse essayer et leur montrer que ça n’abîmerait pas”, poursuit le professeur de rollers hockey à Saint-Paul



Face au succès de cette première édition, une deuxième journée est programmée à la fin du mois d’août. Restez connectés !