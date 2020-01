Francky Vincent s'offre un petit coup de jeune !

Le 16/01/2020 | Par 7mag.re | Lu 2

L'interprète de "Fruit de la passion", "Alice ça glisse" ou du plus grivois encore "Tu veux mon zizi" a publié sur son compte Facebook des photos de ses trois injections d'acide hyaluronique. Le chanteur guadeloupéen a ainsi commenté : " Nouvelle année, nouvelle gueule. Je souriais souvent afin d'exorciser mes rides. Et je me disais bien qu'il fallait que je me déride. Entrevoir ma tête de déterré le matin au réveil ne me donnait pas envie de marcher au soleil. Aussi, quelques résolutions furent nécessaires. "



C'est donc chose faite, et le grand poète poursuit : "Afin d'être assuré de mieux m'envoyer en l'air, après quelques injections d'acide hyaluronique, ce sera un rajeunissement du zizi pour la trique". Il ne précise pas si il postera des photos...

Toujours aussi naturel, le sympathique Francky Vincent vient de s'offrir un coup de jeunesse pour ses 64 ans. Un vrai jeune homme ce sacré Francky !Source : https://www.7mag.re/Francky-Vincent-s-offre-un-pet...