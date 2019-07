François De Rugy présente sa démission au gouvernement

Le 16/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 250

Après les révélations du journal Mediapart sur les dépenses de l’ancien président de l’assemblée nationale, François De Rugy, désormais ministre de l’Écologie, vient de présenter sa démission au Premier ministre.

"Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l’objet me conduisent aujourd’hui à prendre le recul nécessaire - ce que chacun comprendra", a-t-il indiqué sur Facebook. "La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d’assumer sereinement et efficacement la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j’ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin."



Mediapart révèle le 10 juillet dernier que François De Rugy, alors président de l’assemblée nationale, organisait de luxueux dîners avec des fonds publics. Quelques jours plus tard, ce sont des travaux à hauteur de 63.000 euros dans les appartements privés du ministre qui sont révélés par le journal. La lumière est également faite sur un appartement à vocation sociale loué par le ministre à Orvault.



Des dépenses excessives qui ont secoué l’opinion publique, malgré le soutien d’Emmanuel Macron à son ministre.



François De Rugy a indiqué avoir porté plainte contre Mediapart pour diffamation.