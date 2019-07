François De Rugy s'estime blanchi suite à l'enquête interne de l'Assemblée Nationale

Le 24/07/2019 | Par B.A | Lu 163

L'ancien ministre à la transition écologique s'exprimait hier soir au 20h de France2, après sa démission suite aux révélations du journal Médiapart. "Je me présente à vous en homme blanchi... Je n'ai jamais douté un instant que je prouverai mon honnêteté", a affirmé François De Rugy. "Tous les dîners étaient dans le cadre de mes fonctions à l'Assemblée nationale. Tout a été fait dans les règles et les usages", a-t-il poursuivi.



Un rapport d'enquête interne à l'Assemblée Nationale était en effet rendu public hier, qui souligne néanmoins que trois des dix dîners polémiques étaient à caractère "familial" ou "amical", avec des "prestations excessives". De plus, ledit rapport est contesté à gauche comme à droite, car l'enquête fut menée par un ancien subordonné de François De Rugy, quand celui-ci présidait l'Assemblée: le Secrétaire Général de l'Assemblée et de la Présidence, Michel Moreau.



C'est Richard Ferrand, successeur de François De Rugy à la présidence de l'Assemblée qui a chargé Michel Moreau de mener l'enquête et de rendre le rapport de 5 pages. Dans son rapport, le SGAP précise: "Le président de l’Assemblée nationale dispose d’un choix d’opportunité" ; "Il a la faculté de convier librement les personnes de son choix à des réunions ou à des dîners."



François De Rugy a indiqué qu'il porterait plainte contre Médiapart pour diffamation, mais le journal se dit serein, ayant d'ailleurs publié, quelques minutes avant l'intervention télévisuelle de l'ancien ministre, de nouveaux éléments quant au caractère amical des fastueux dîners, notamment des témoignages de convives.