François Fillon et Penelope seront jugés en février 2020

Le 11/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 114

Le couple Fillon sera jugé du 24 février au 10 mars prochain pour l’affaire des emplois fictifs révélée par le Canard Enchaîné en janvier 2017. Des dates encore provisoires, fixées par le tribunal correctionnel de Paris. Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l’assemblée sera également jugé.

François Fillon, poursuivi pour "détournement de fonds publics et complicité, et complicité d’abus de biens sociaux", devra répondre de ses actes pendant pas moins de deux semaines. Un procès prévu en 2020, durant lequel sera également jugée Penelope, son épouse, pour "complicité et recel". Les dates du 24 février au 10 mars viennent d’être fixée par le tribunal correctionnel de Paris mais sont susceptibles d’être modifiées.



À leurs côtés se trouvera alors Marc Joulaud, l’ancien suppléant de François Fillon à l’assemblée nationale. Désormais maire de Sablé-Sur-Sarthe et député au parlement européen, il est poursuivi pour détournement de fonds publics.



Pas moins d’un million d’euros auraient été détournés par le couple Fillon et leurs enfants, qui ont eux aussi occupé des postes d’assistants parlementaires, mais ne sont pas poursuivis par la justice.



Lorsque l’affaire éclate en janvier 2017, révélée par le Canard Enchaîné, elle vient ternir la campagne du candidat Républicain à la présidentielle. Malgré sa mise en examen, François Fillon insiste pour se présenter et sera éliminé dès le premier tour de l’élection.



Les époux Fillon risquent jusqu’à 10 ans de prison.