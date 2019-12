Françoise Andro-Cohen, ancienne présidente du TGI de St-Denis, n'est plus

Le 11/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1165

L'ambiance sera lourde dans les travées du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Comme rapporté par la presse écrite locale, son ancienne présidente entre 2015 et 2017, Françoise Andro-Cohen, est décédée en début de semaine des suites d’une longue maladie.



Elle avait été pendant de longues années dans l’île juge des enfants avant d’endosser le rôle de présidente du TGI, jusqu’à son départ à Angers en 2017.



Comme le rappelle Le Quotidien, Françoise Andro-Cohen "a notamment enclenché le raccourcissement des délais d’attente des justiciables en référé et, devant la chambre civile, développé la communication électronique ou la dématérialisation des enquêtes pénales pour se passer le plus possible de papier".