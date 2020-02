Frédéric Agathe : "Parvenir à un 'mieux vivre' grâce à des actions concrètes"

Le 20/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 135

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Frédéric Agathe, 45ans, sapeur-pompier est candidat aux municipales à l’Étang-Salé. Candidat sans étiquette appartenant au mouvement “Nouvelle Réunion”, il a pour slogan : "Agissons ensemble pour l'Étang-Salé".

"Activement impliqué dans le monde associatif depuis 12 ans, je me lance avec mon équipe dans la course aux élections municipales 2020 dans la ville où j’ai grandi, l’Étang-Salé. Pour que notre commune soit dynamique, solidaire et sans conflit, je suis à l’écoute de la population.



Ma candidature sans étiquette vise à rassembler tous les Étang-Saléens (ennes) pour promouvoir le développement économique de notre ville par une modernisation des aménagements publics respectueuse de ses spécificités et de son environnement naturel.



Ma mission sera d’agir, en concertation avec les personnes ayant rejoint ma liste, avec la population pour améliorer le quotidien et le cadre de vie de notre commune.



Avec eux, avec vous, je voudrais parvenir à un «mieux vivre» grâce à des actions concrètes, remettant l’humain au centre.

Et pour cela, je veux combattre l’indifférence et l’individualisme afin de remédier à la précarité en portant davantage attention aux personnes fragiles.



Je prends l’engagement de porter un projet politique clair et objectif pour que chacune de nos actions réponde aux besoins et aux attentes de la population de L’Étang-Salé.



Nous agirons ensemble pour faire de L’Étang-Salé une commune moderne, dynamique, écologique tout en œuvrant pour une justice sociale plus forte."



Frédéric AGATHE, candidat aux municipales 2020 à L’Étang-Salé