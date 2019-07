French bee recrute une quinzaine de PNC

Le 29/07/2019

French bee lance dès ce lundi une nouvelle campagne de recrutement. La compagnie française low cost et long-courrier recrute une quinzaine de PNC (Personnels Navigants Commerciaux) pour sa base de l’Océan Indien.Les candidats sont invités à postuler dans un premier temps sur son site . Les meilleurs candidats, munis d'un CV et d’une photocopie de leur passeport, seront par la suite convoqués pour un entretien en présence d’un représentant de French bee les 25 et 26 septembre 2019 dans les locaux de LADOM de La Réunion à Sainte-Clotilde."Pour les candidats ne disposant pas d’un CCA (Cabin Crew Attestation), il est indispensable d’être inscrit à Pôle emploi. Une formation de 12 mois sera dispensée par AeroSchool pour une intégration au sein de la compagnie au printemps 2020", précise French Bee.Les qualités requises:" des passionnés du service commercial, aimant le travail en équipe et faisant preuve d'une attitude positive. Un bon niveau d’anglais est exigé, ainsi qu’une grande motivation et ouverture d’esprit".Les postes sont notamment à pourvoir "au sein d’une flotte d’A350-900 de dernière génération, offrant des conditions de travail optimales en termes de confort des équipes à bord. Les candidats sélectionnés suivront une formation théorique spécifique pour maîtriser les standards de la compagnie, avant d'embarquer sur leurs vols réguliers pour la formation pratique".