Fréquences réduites sur cinq lignes Citalis

Le 17/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 17

En raison des mesures de confinement qui vont entrer en vigueur à compter de 15h, le réseau Citalis connaîtra quelques perturbations.



À compter de ce mardi 17 mars à 13h et jusqu’à mercredi 18 mars, la fréquence sera réduite sur les lignes:



5 (à raison de 4 bus en circulation sur 6)

6 (à raison de 4 bus en circulation sur 6)

7 (à raison de 5 bus en circulation sur 7)

8 (à raison de 5 bus en circulation sur 7)

15 (à raison de 2 bus en circulation sur 3)



Cette offre de transport est valable pour le mardi 17 et mercredi 18 mars.



En raison de ces adaptations, des retards sont donc à prévoir. À noter que les derniers départs seront tous assurés.Toutes les autres lignes du réseau fonctionnent aux horaires habituels. Les Espaces Bus et l’Agence Commerciale sont ouverts aux horaires habituels. Citalis invite néanmoins les voyageurs à privilégier les achats et rechargements dématérialisés :



- via l’application mobile M-Ticket

- sur la boutique en ligne depuis www.citalis.re



Pour rappel, an de préserver la santé des voyageurs et des conducteurs, des mesures barrières sont en cours d’application dans les bus:



- La montée dans les bus se fait uniquement par les portes arrières

- La vente de titres de transport à bord est suspendue

- Aucun contact avec les conducteurs n'est autorisé