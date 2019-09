▶️ Fréquentation touristique: Légère baisse de la destination Réunion

Le 12/09/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 730

Coup de froid passager sur la destination Réunion. Le taux de fréquentation touristique au premier semestre 2019 a reculé par rapport à l'an dernier mais a progressé comparativement à 2017. Les perspectives de fin 2019 s'annoncent également favorables.

Rappelons que l'an dernier, 241.579 touristes avaient foulé le sol réunionnais au premier semestre, soit 11% de plus sur la même période en 2017."Nous restons très confiants et optimistes malgré les difficultés rencontrés en fin d'année dernière (…) Quand on voit la progression attendue au second semestre 2019, on peut s'attendre à une progression des chiffres par rapport à l'an dernier", entrevoit Stéphane Fouassin.Ces perspectives, justement, sont dévoilées. En octobre 2019, la progression devrait être de +4,3% , novembre : 5,2% et décembre 5,7%.