Fret maritime: Engorgement des terre-pleins du port maritime, la Région envisage le fret aérien pour les "cas d'urgence"

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1513

Une visioconférence s’est tenue hier entre l’ensemble des acteurs du fret maritime de La Réunion et le président la Région Réunion, Didier Robert. Objectif: faire un état des lieux de la desserte en cette période de confinement et évaluer les risques pesant sur l’approvisionnement de l’île en marchandises et produits alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques. "Moins de navires circulent, et les temps de transit sont beaucoup plus longs" en raison d’un engorgement des terre-pleins du port maritime, indique Didier Robert, qui fera le lien "personnellement" avec la compagnie Air Austral pour répondre aux cas d’urgence "que seul le fret aérien peut traiter".