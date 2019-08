PropRéunion fournira des sacs, mais demande aux participants bénévoles d'amener des gants, une casquette et une gourde.

Les citoyens sont invités à participer au nettoyage de l'île ! Ce samedi matin, c'est le mouvement VolonTerre Dépollution Réunion qui organise "un grand nettoyage" du bord de mer de Saint-Anne."Intéressé ? Alors ramène tes baskets, tes gants, une casquette, une bouteille d’eau et ta bonne humeur, on fera quelque chose de bien !", indiquent les organisateurs sur la page de l' événement créé sur Facebook . Le rendez-vous est donné au parking de l'oratoire N-D (grotte de Lourdes).La semaine suivante, le dimanche matin, l'équipe PropRéunion organise son 13ème "coup de prop". Après une action de nettoyage du front de mer de Saint-Denis il y a un an, une nouvelle opération est programmée pour "collecter et comptabiliser la quantité de déchets sur ce lieu afin d'analyser la production/renouvellement de déchets en 1 an." Objectif : "nettoyage complet de la zone d'action", indiquent les organisateurs."Priorité aux bouteilles en plastique, canettes en aluminium, bouteilles en verre et certains emballages plastiques qui seront recyclés. Tous les déchets seront collectés et évacués la semaine suivante", informent-ils sur leur événement Facebook Le rendez-vous est fixé à 9 heures en face de la Cité des Arts au niveau de l'espace vert. Des places de parking sont disponibles tout au long du sentier littoral.