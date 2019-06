Fruit ou cari préféré, avec ou sans piment..."Kayou", l'appli de rencontres 100 % péi

Le 03/06/2019 | Par NP | Lu 968

Avec Kayou, la société App in waves surfe sur la vague du marché de la rencontre et après Géco plaies et Réuniscope se lance dans l’application "100 % péi du jeu de l’amour". Comme pour Tinder, Adopte un mec.com, Meetic ou Badoo l’objectif est le même: décrocher une attraction mutuelle et "trouver son zarlor".



Pour ce faire, créer un profil avec aux cotés des critères de recherche classiques ceux orientés sur des aspects de la vie locale. Type de métissage, fruit ou cari préféré, avec ou sans piment… "un côté ludique et une analyse de compatibilité sont des plus par rapport autres applications ", explique Maxime Labiche, un des créateurs de Kayou.



Les likes sont remplacés par des letchis que l’on mise sur des profils. Le vendredi, c’est le jour des révélations des meilleurs prétendant(e)s avec qui on peut entrer en contact.



Les mobinautes et le temps passé sur les applications mobiles augmentent progressivement à La Réunion. Lancée il y a un mois depuis Lisine de Grands Bois, Kayou compte déjà 900 utilisateurs, et "démarre 5 fois plus fort que Réunioscope", se réjouit Maxime Labiche. Forte de ce constat, la société App in waves table sur le lancement d’une application par an.