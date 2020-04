Fruits et légumes: Pour des circuits courts même après le Covid 19

Le 21/04/2020

"Mettre en relation les agriculteurs avec les consommateurs pour notre approvisionnement en fruits et légumes". C’est ce que le Collectif Citoyen 974 envisage comme solution qui "pourrait continuer de fonctionner après le Covid 19".



Le collectif appelle donc à signer le courriel adressé aux élus réunionnais. Les deux propositions : une plateforme d’échanges de fruits et légumes ou un "marché forain drive". Le but étant de promouvoir les circuits courts en sécurité et en quantité importante.



Les consommateurs sont invités à remplir un formulaire de commande pour évaluer les besoins par semaine et cocher la case afin de signer le courriel.



Le lien vers le courriel à signer



Le lien vers la commande fictive