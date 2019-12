GHER St-Benoît: Julien Singaïny va offrir des cadeaux de Noël pour les enfants malades

Le 08/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 464

Julien Singaïny, soutenu par quelques amis, a eu l'idée, il y a à peine deux semaines, d'offrir à titre personnel des cadeaux aux enfants malades du GHER de Saint-Benoît. Bien qu'ils recevront également des cadeaux de la mairie lors du Noël du GHER le 23 décembre prochain, Julien a tenu à "faire une bonne action". "Des actions ont déjà été faites ailleurs dans l'île, mais je me suis dit: l'Est aussi mérite", explique-t-il.



Loin des associations, c'est en temps que particulier engagé à aider autrui que Julien a voulu mener cette action. Il a alors démarché près d'une dizaine de magasins de jouets dans le Nord et dans l'Est, pour qu'ils l'aident à financer ces cadeaux aux enfants. Il espère que la médiatisation de cette action soit le point d'honneur à d'autres, qui pourront ainsi avoir lieu tout au long de l'année, et pas seulement à la période de Noël.



Même s'il admet que les entreprises sont plus souvent réceptives lorsqu'il s'agit d'associations, car elles peuvent réaliser une déduction d'impôts, Julien espère que ces dernières lui répondent positivement. Mais il assure que, dans tous les cas, même s'il n'y a pas de retour positif de leur part, il déboursera lui-même l'argent de sa poche. "J'ai calculé, pour un près 15 enfants, cela devrait faire environ 1000 euros", précise-t-il. Il ajoute que des employés du GHER se sont sentis concernés et ont tenu à le soutenir dans sa démarche, en faisant des dons.



Informaticien dans un collège au quotidien, Julien a avant tout une grande nature humaine. Son but ultime serait de créer une fondation pour aider tout type de personnes, dans différents domaines. C'est notamment lui qui est à l'initiative du don de voitures électriques à l'hôpital des enfants, à Saint-Denis, ou du déménagement gratuit pour les femmes victimes de violences conjugales. La société AGC déménagement a déjà procédé à 4 déménagements de ce type.