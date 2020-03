Gamelle Solidaire: L'Arche de Noé a besoin de vous, "plus que jamais"

Aux fins de mois parfois difficiles que nous connaissons déjà en temps normal, viennent s'ajouter les conséquences des mesures de confinement et la limitation des déplacements, une situation qui impacte directement le don de sacs de croquettes prépayées en jardinerie. Ainsi, au 20 de ce mois, seulement un sac de 20 kg prépayé contre 12 en moyenne habituellement.Alors à 10 jours de la fin mars, nous lançons une tournée des popottes afin de garnir les 1500 gamelles de nos pensionnaires chiens et chats jusqu'à la fin du mois (soit 150 gamelles par jour sur 10 jours).Un challenge que nous devons réussir pour eux mais aussi parce que nous devons justifier nos 3 déplacements quotidiens (une jardinerie et deux grandes surfaces alimentaires) et parce que les collectes de dons ou de marchandises auprès du public ne sont pas autorisées actuellement.Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte.Chacun participe du montant qu'il souhaite. Avec 10 € vous remplissez la gamelle d'un de nos chiens ou chats jusqu'à la fin du mois.Tous les paiements sont sécurisés.Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande dans l'onglet message ou par téléphone au 0692 36 28 09Le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/la-gamelle-solidaire-de-mars-2020-pour-larche-de-noe-reunion Merci à tous !