Garde à vue prolongée pour les personnes suspectées de fraude électorale à St-Pierre

Le 03/10/2019 | Par B.A | Lu 628

Début juin, suite à une plainte déposée au commissariat de St Pierre, une enquête préliminaire était ouverte pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote, rappelle la procureure de la République de Saint-Pierre ce jeudi après-midi.



L’enquête était confiée à la brigade de sureté départementale de Saint-Pierre.



Suite aux investigations diligentées, deux personnes ont été placées en garde à vue le 2 octobre 2019, gardes à vue qui ont été prolongées ce jour pour les faits de modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote par fonctionnaire, délit prévu par l’article L113 alinéa 2 du code électoral, et punissable d’une amende de 30 000€ et de 2 ans d’emprisonnement.



La garde à vue d’une 3ème personne vient de débuter.



L’enquête se poursuit, et une décision sur la suite de cette procédure sera prise demain.



Rappelons que le journal Mediapart a révélé mardi dernier une affaire de fraude électorale supposée dans la capitale du sud, bastion du patron de LR à La Réunion Michel Fontaine, durant les élections européennes du 26 mai 2019.



Deux personnes ont été filmées bourrant allègrement une urne dans l'un des bureaux de vote de Saint-Pierre, dont l'une d'elles a reconnu les faits auprès du journaliste de Mediapart. Hier, les deux militants proches de Michel Fontaine étaient placés en garde à vue, dans le cadre d'une enquête ouverte en juin, une plainte ayant été déposée.



L'article de Mediapart évoque, par le témoignage de la personne ayant filmé la scène, un système déjà existant en 2014, et rappelle les chiffres étonnants de LR à Saint-Pierre durant les Européennes, la commune récoltant pas moins d'un tiers des voix de l'île en faveur de Xavier Bellamy (3603 voix sur 10734). En l'occurrence, l'affaire concernant les deux suspects ne concerne que 19 voix, sur un seul bureau de vote.



Les deux suspects, s'ils sont reconnus coupables, encourent une amende de 30 000€ et 2 ans d’emprisonnement, mais les élections européennes ne seront sans doute pas annulées, car proportionnellement, 19 voix ne peuvent avoir faussé les résultats. Le score du candidat conservateur Xavier Bellamy fut de 8,2%, pire résultat de LR dans une élection nationale.