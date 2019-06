Gardez votre pull sous le coude

Le 13/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 94

Sensation de fraîcheur dès que le soleil se fait discret

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

1:

le vent renforce la sensation de fraîcheur et si le soleil s'absente cela n'aide pas.

2:

ce matin

ciel

bleu est largement majoritaire sur notre beau caillou ce matin malgré des passages nuageux sur le nord et le nord-est.

3:

l'alizé

La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2.5m .

Les sorties en mer restent déconseillées.

4:

cet après midi

Vendredi: entrées maritimes sur les régions Est avec un temps un peu plus humide le matin.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 13 05H30Graphique: températures indiquées par le modèle Arome à 14heures. Plutôt juste sur le littoral du Sud sauvage METEO FRANCECe matin les stations de Météo France relèventCes valeurs ne sont pas exceptionnelles mais le vent modifie les sensations.En début d' après midi un petit 25° est prévu dans le nord et à Saint Pierre. Dans les hauts une douceur temporaire est espérée grâce au soleil mais quand les rayons de ce dernier viennent à manquer la sensation est rapidement tout autre.notremouille un peu au volcan , sur ses versants Est et vers Sainte Rose . Quelques ondées remontent vers Saint Benoît.Le temps variable parfois humide persiste tout au long de la journée sur les pentes du volcan et sur la RN2.Ailleurs lereste vaillant. Il souffle le plus fort entre Saint Pierre et l'Etang Salé et se modère à peine sur l'Est ,vers Gillot et le volcan.En fin de matinée ou début d'après midi le vent rentre sur les plages de l'Hermitage et de la Saline.Température du lagon: autour de 26° celsiusles nuages se regroupent modérément dans l'intérieur de l'île et sur les pentes Ouest et Nord-Ouest. Ils avancent temporairement jusque vers le littoral Nord-Ouest.Les sommets dominent la couverture nuageuse la plupart du temps. Alternance de nuages et d'éclaircies dans les cirques.Maximum de 25° celsiusMaximum de 27° celsiusMaximum de 27/28° celsiusMaximum de 25/26° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 23/24° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 17° celsiusMaximum de 19° celsiusMaximum de 21° celsiusMaximum de 19° celsiusJe vous souhaite un excellent Jeudi !Cheers,Patrick Hoareau.