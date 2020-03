Gendarmerie de La Réunion : Attention aux arnaques liées au Coronavirus !

Le 24/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 2326

Alors que la crise du Covid-19 bat son plein, il n'y a pas de répit pour les escrocs en tous genres qui sévissent un peu partout. Sur sa page Facebook, la gendarmerie de la Réunion donne quelques conseils afin de se prémunir des mauvaises surprises :

❌ Une attestation de déplacement payante ? Impossible, elle est gratuite et se télécharge sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ❌ Une attestation à remplir en ligne ? Vos données personnelles risquent d'être récupérées. Imprimez l'attestation vierge pour la remplir à la main.❌ Masques et gels vendus au marché noir ? Aucune garantie d'efficacité, achetez en pharmacie uniquement.❌ Une plateforme d'appel aux dons en lien avec le COVID19 ? Rien d'officiel, ne donnez aucune information bancaire ni personnelle.Les escroqueries et arnaques issues d'Internet doivent être signalées sur https://www.internet-signalement.gouv.fr/…/Accueil!input.ac…