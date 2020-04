Génération Écologie propose aux citoyens de faire ensemble un "inventaire de l’essentiel"

Le 14/04/2020 | Par Nicolas Payet

Génération Ecologie estime nécessaire "de faire ensemble un inventaire de l'essentiel". Le communiqué :

Face à la pandémie de Covid-19, Génération Écologie Réunion est d’abord aux côtés des soignants et de toutes les professions, associations, citoyens qui sont en première ligne avec courage et dévouement.



Nous sommes convaincus de vivre un moment de bascule de l’histoire. Par la catastrophe sanitaire qu’elle représente, l'épidémie de Covid-19 nous plonge dans l'expérience inédite du confinement et de l'interruption de la plupart des activités sociales, économiques, éducatives et culturelles. La contribution de Génération Écologie « Analyse politique de la pandémie de Covid-19 » éclaire l’ampleur de ses conséquences, mais aussi ses causes.



C’est pourquoi, plutôt que de "reconstruire" le monde d'hier, nous voulons le ré-inventer et le transformer.



Pour commencer, nous proposons de faire avec les citoyennes et les citoyens l'inventaire de leur essentiel. Génération Écologie Réunion invite ainsi chacun à répondre à la consultation, disponible sur son site internet generationecologie.fr à partir de la description son expérience personnelle et de son ressenti.



Les réponses nous éclaireront sur ce qui change dans cette période exceptionnelle et inédite dans nos besoins personnels et collectifs. Elles contribueront à la pertinence des choix de rupture que Génération Écologie souhaite proposer prochainement.



Site Internet : generationecologie.fr