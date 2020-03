"Gènes de sauvages": Brigitte Bardot devra s'expliquer sur ses propos envers "les Réunionnais"

sinon mme on ne parle pas avec la colère, autrement prends toute lo bande de chiens spa, errant sak demoune i veux pu et emmène chez toi dans ta cour. Et Dieu sait que j'aime les chiens.

3. saint seya. le 11/03/2020 15:12



Cette femme qui était vue comme la mauvaise fille à éviter lors d'une fête de famille puritaine dans les années 50 en France , ose traiter les réunionnais d'autochtones et de sauvages . à bien réfléchir qui sont les sauvages et les pestiférés à l'époque du royaume de France. Pourquoi le roi n'arriva pas à unifier le royaume de France. Qui jadis à agit avec violence , perfidie , barbarie au nom du prémisse du Systems d'exploitation de l'homme par l'homme . Ce discours est puérile madame Bardot . QUID des africains , des asiatiques qui naviguèrent bien avant les colons ont eu des échanges commerciaux dans le respect d'égal à égal . Sans exploiter l'homme . Il y a eu certes des petites gué-guère dans les royaumes féodaux d’Afrique et d’Asie des prisonniers de guerre . Mais ce n'est rien comparé à l'esclavage prôné par l’Europe car ils ont été par la plupart des domestiques respectés et non condamnés. Qui sont les sauvages de l'histoires de l'humanité ????!!! et les autochtones ont 1000 fois plus de sagesses , de respect de la nature et de l’homme que vos ancestres . C'est toujours la même histoire la supériorité de la Race. Mais à cette course de cette supériorité n'en ressort que de la pourriture bien perché de l'histoire de l'humanité. à bon entendeur ...