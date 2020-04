Gérald Maillot, Président de la Cinor engage sa collectivité aux côtés du monde économique

Le 03/04/2020

Un ensemble de mesures visant à aider les entreprises du territoire Nord vont être prises :À destination- des professionnels de l’hôtellerie, il est décidé de suspendre les télé déclarations et les reversements de la taxe de séjour jusqu’à la fin de l’année ce qui est de nature à préserver la trésorerie des professionnels en ces temps difficiles.- des bénéficiaires des AOT ( autorisation d’occupation temporaire , snacks, camion bar , camion pizza etc.) et « concession de service sur le domaine public et locaux d'activités » de laCINOR, il est décidé de supprimer du 1er mars jusqu’au mois de septembre au moins le paiement des loyers liés à ces AOT et les redevances.- du monde agricole , il est décidé d’exonérer, de la part revenant à l’intercommunalité pendant au moins 6 mois tous ceux qui sont soumis à la taxe professionnelle du foncier non bâti.- concernant le 18000 entreprises du territoire de la Cinor il est mis à l’étude une baisse significative de la CFE ( anciennement taxe professionnelle)qui représenterait un engagement d’environ 2millions d’Euros de la collectivité au bénéfice de ses entreprises.Enfin , concernant les TPE et les PME : Il est proposé un accompagnement gratuit en ligne « Quelle gestion financière face à la crise COVID 19 ? Diagnostic, Financements, Actions, Suivi »D’une Durée de 2 journées ( ou 4 demi journées ) en ligne, interactive, pour aider à prendre les décisions appropriées.Patrick LEGLAND - Professeur Affilié Dép. Finance HEC Paris donnera des indications et conseils quant aux différentes aides mises en place et travaillera sur les dispositions à prendre en vue de la reprise.Plus d’informations sur le site de la Cinor