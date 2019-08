Gérald Maillot reconnaît avoir construit sa maison sur un terrain agricole non constructible

Voila un monsieur qui donne l'exemple. Un vrai élu de la République . Il faudrait, d'une part raser sa maison et de plus le déclarer inéligible pour une longue période, 5 a 10 ans. Cet individu n'est pas digne de confiance.

l'inegibilité et la demolition des maisons doit etre effective si l'etat pretend garder un minimum de credibilité. si c'est pour faire appel pendant 10 ans, avec protection juridique payée par la cinor et continuer d'encaisser les loyers faut pas venir pleurnicher sur les permancences taguées.

Sans se cacher ! Quel honnête homme! Pourtant depuis que l'affaire a éclater au grand jour on attendait son point de vue sur cette affaire. Et dire qu'il y'a des jeunes toujours en attente de terrain agricole pour travailler

9. bouboul974 le 08/08/2019 09:03



et encore un affaire sur St Denis , Pierrot et sa Bande s'y met a plein cœur dans la campagne des Municipales, faudrait croire que seul St Denis pourrait être " en délit" permanent..... St paul non!, St Pierre non! St André non! Ste Marie non! ..........