Gestes qui sauvent: L'appli SARA 112 nouvelle version au secours des coureurs du Grand Raid

se souvient Romain Pages.

Née lors de la start-up week-end de décembre 2015 (organisée par l'association Webcup pour favoriser la création d'entreprise) et incubée par la technopole de La Réunion, SARA 112 se veut simple et intuitive. Pilotée à distance par les secours, elle géolocalise l'appelant et donne accès à son profil, offre la possibilité de transmettre des photos et vidéos, mais aussi et surtout de lancer une vidéo de guidage à distance.

De quoi permettre à une personne, même non-formée, de mettre en place les gestes de premiers secours - même si évidemment rien ne remplace une véritable formation. En cas de malaise, il suffit d'ouvrir l’application et de déclencher un appel d’urgence en appuyant sur un bouton unique.