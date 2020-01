Ghosn "rend hommage" à Mélenchon qui l'a soutenu dans sa fuite

Le 14/01/2020 | Par Carl JOSEPH | Lu 131

"C'était surprenant, mais c'est honnête", s'est réjoui l'ex-PDG de Renault Nissan qui a fui le Japon, où il était en liberté conditionnelle, pour se réfugier au Liban.



Ndlr. Quand les puissants se congratulent...mais c beau...! Je dis c' est beau car derrière ce geste il y a l' humain à quelque niveau que l' on soit...c' est çà l' intelligence du coeur...la noblesse des forts! Qui ne se trompent pas sur l' essentiel...



Faut-il se rappeler que Mélenchon , d'instinct, contre tous avait pris la défense, du trader empêtré, pris dans la nasse, ds le scandale de la Société Générale..pour des millions !



Le point commun c'est que l' un comme l' autre se retrouveraient victimes d' une machination venue de plus haut...d' un pouvoir plus puissant qu'eux.



C'est cela être Insoumis.



La méthode de l' homme peut être contestée , l'idéal non.



C'est mieux que ce membre(f) du gouvernement actuel qui s'est barrée avec 3 ou 4 millions d'indemnités de chez Dadone et qui moralise sur les droits contractualisés et donc ouverts que compte faire valoir GHOSN.