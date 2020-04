Gilbert ANNETTE un inconditionnel libéral !

Le 10/04/2020 | Par Jean-Paul Panechou /Didier Dupont FDGR | Lu 105

Le 22 janvier 2020, Gilbert Annette recevait les syndicats de la ville de Sin-Dni (CFDT, UNSA, SAFPTR Trois syndicats proches du pouvoir Municipal et surtout Macaronistes) et la CGT-CGTR pour leurs adresser ses vœux. Nous connaissons l’amertume de Gilbert Annette et ses élus-élues socialistes envers la CGT- CGTR. Les socialistes de Paris et de La Réunion reprochent à la CGT et CGTR de les avoir malmenés pendant le quinquennat de François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls concernant la loi Travail dite loi El-Khomri. Depuis l’exécutif a sorti ses griffes afin d’anéantir la CGT-CGTR détesté, molesté et surtout présenté comme organisation révolutionnaire qui refuse toutes les réformes de démolitions du service public depuis Chirac- Sarkozy -Hollande. Et aujourd’hui Macron, lequel a été soutenu par Gilbert Annette, seul maire pour la baisse de l’Aide personnalisée au logement.



Dès sa prise de parole, il a évoqué la manifestation du peuple Chilien en Octobre 2019 contre l’augmentation du prix du ticket de métro, en faisant une comparaison avec les employés(es) communaux, il affirme qu’ils doivent se contenter d’avoir un emploi et cesser de demander une évolution de leurs carrières, « Titularisation » ou une augmentations de salaires. Cher Gilbert Annette, la comparaison avec Le Chili est lamentable pour un homme politique comme vous car vous n’hésitez pas un seul moment d’enfoncer le couteau dans le dos des travailleurs qui mènent un combat contre toute forme ‘’d’injustice-sociale’’. De son histoire, l’Amérique du Sud a mené un dur combat contre les pouvoirs de dictature de droite conservatrice pratiquant une politique néolibérale. Les revendications des Chiliens n’étaient pas seulement contre le coût du ticket de Métro mais aussi contre la vie chère, contre les promesses mensongères des politiciens et surtout contre la corruption !!!



De toutes les fonctions qu’il a occupé à La Réunion, Paul Vergès a toujours porté le plus grand respect pour les peuples en lutte pour la ‘’Justice-Sociale”. La distribution des colis alimentaires aux personnes les plus pauvres aujourd’hui sur le département est encore une nouvelle façon abusive de faire de la politique sur le dos des habitants. En outre, c’est encore le peuple qui vole au secours du

personnel soignant en fabriquant des masques et des blouses pour celles et ceux qui sont en première ligne dans la crise du Covid-19 sans protection. En France, 5éme puissance mondiale, malgré la crise du Coronavirus, le CAC-40 continue de s’envoler en Bourse ainsi que les Marchés Financiers. Connaissant votre admiration pour les pays Scandinaves et leurs modèle néolibérale vous avez participé, tout au long de votre parcours politique au Parti Socialiste, à l’effondrement de la gauche en vous éloignant des Fondations populaires de Jaurès- Blum et Mendès France.