Gilets Jaunes: 7 communes aidées par l'Etat pour revitaliser leur centre-ville

7. Marlow le 16/05/2019 14:18



Comment voulez-vous relancer l’activité du centre ville de St-Denis alors que les commerces sont en majorité (Rue Maréchal Leclerc) dépendant des heures de prières et que ces boutiques sont totalement démodées et sans aucun attrait?

Il suffit de les comparer avec les centres villes des cités de métropole qui grâce au tramway par ex ont été transformés et embellis ,allez à Dijon,Bordeaux,Lyon et vous comprendrez le problème.